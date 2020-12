Die Aktie von McDonalds ist für uns ein Top Kauf und wir erwarten weiter stark steigende Preise! Was jetzt zu tun ist, lesen Sie hier!

McDonald's // MCD // ISIN: US5801351017

Schlimme Nachrichten erreichen uns diese Tage aus den USA: Dort gibt es Jahr für Jahr über 8.000 Avocado-Opfer! Stellen wir uns das mal vor! Oder fragen wir uns erst, bevor wir uns das vorstellen, was ist ein Avocado-Opfer? Nun, sie gehören zur Sorte bedauernswerter Menschen, die aufgrund der vielen gesunden Bestandteile in diesem Lorbeergewächs - Vitamine, Mineralien, Folsäure und weiß der Kuckuck noch alles - zum scharfen Messer greifen, und … tja, damit beginnt das Drama. Der Verband der Plastischen Chirurgen hat jetzt Verbraucher dringend aufgefordert, den Kern der Avocado nur mit dem Löffel zu entfernen. Außerdem sollen Supermärkte auf die Gefahren hinweisen.

Bisher hat alles nichts genutzt. Die Zahl der Avocado-Opfer wächst weiter, und unter ihnen sind, wen wundert´s, viele Männer. Die sollen jetzt mal besonders aufmerksam sein: Das Wort Avocado stammt vom aztekischen „ahuacatl“ ab, was auch „Hoden“ bedeutet. Avocado-Opfer! Männer! Wir hoffen, wir müssen nicht noch mehr sagen! Außer, was McDonald´s gegen diese fatale Entwicklung unternimmt. Die Avocado taucht nämlich beim umsatzstärksten Fast-Food-Konzern der Welt in einigen Produkten auf. Wir können nur hoffen, dass dort Profis am Werk sind, die mit dem Löffel dieser heimtückischen Frucht zu Leibe rücken. Ansonsten gilt: Auch weiche Bananen sollen gesund sein. Von Bananen-Opfern ist zumindest von Seiten der Plastischen Chirurgen noch nichts zu vernehmen.

Historie

Im Oktober-Chart lässt sich deutlich die Aufwärtsbewegung nach der Frühjahrs-Delle beobachten. Oft schreiben wir dann an dieser Stelle, dass die Aktie exakt den berechneten Prognosen folgte und zeigen das Ganze hier auf.

MCD CHART 07.10.2020

Jetzt können wir mal die Gelegenheit nutzen, wo das Wörtchen „exakt“ nicht völlig zutreffend war, weil zwar die Preisebene stimmte, der Zeitablauf aber länger dauerte. Im November-Chart lässt sich schön sehen, warum wir deshalb mit dem Einstieg gewartet haben, weil die Struktur nach der Analyse noch nicht unseren Erwartungen entsprach. Es kam nur eine kleine Aufwärtsbewegung zustande und im Anschluss eine Abwärtsbewegung leicht unters Ausgangsniveau. Dabei wurde die rote Linie bei $207.26 leicht unterschritten.

MCD CHART 07.10.2020

Primärszenario // 81%

Nun haben die Bullen das Ruder übernommen in unserem Primärszenario mit der Wahrscheinlichkeit von 81%. Deshalb haben wir am Dienstag, den 15.12.2020, nachgekauft. Wie gesagt, trauten wir den Bullen schon im letzten Monat diesen Ausbruch an die Oberseite zu, weshalb es gut war, mit dem Kauf zu warten. Nun haben sie Raum für ihren Ausbruch.

MCD CHART 22.12.2020

Alternativszenario // 19%

In der Alternative mit der Wahrscheinlichkeit von 19% steht ein Umweg an. Die rote Linie bei $207.26 wird unterschritten bis in die Region um $190. Tritt dieser Fall ein, werden wir natürlich nochmals zugreifen.

Mittelfristig sehen wir Kurse über $300 die Aktie und sind weiterhin stark bullisch eingestellt für die Aktie von McDonald’s!

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein und einfach unverbindlich testen ob wir diese Ergebnisse auch für Ihr Depot darstellen können?

Das geht und zwar kostenlos!

Das bedeutet, Sie können für alle 30 Dax Aktien und alle 30 Dow Jones Aktien das Positionsmanagement erhalten (Einstiege, Ausstiege, Stopps, Gewinnmitnahmen). Überzeugen Sie sich selbst!

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de