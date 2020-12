Russland bestreitet weiter, dass es eine Vergiftung gegeben habe, und verlangt Beweise. Dagegen legten Ärzte der Berliner Charité-Universitätsmedizin nun einen ausführlichen Bericht zu den Vergiftungserscheinungen vor. Mehrere Medien, darunter das Recherchenetzwerk Bellingcat, hatten zudem in der vergangenen Woche nachgezeichnet, wie Agenten des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB Nawalny verfolgt und am 20. August in Sibirien vergiftet haben sollen.

"Dass das durch Recherchen jetzt noch einmal journalistisch aufgearbeitet und erhärtet worden ist, empfinden wir als Bestätigung", sagte Maas. Neue Sanktionen schloss Maas aber zum jetzigen Zeitpunkt aus. "Auf dieser Basis wird es keine neuen Konsequenzen geben." Wegen der bisherigen Schritte wirft Moskau dem deutschen Minister eine "antirussische Politik" vor.

Auf seiner großen Jahrespressekonferenz in der vergangenen Woche sprach Präsident Wladimir Putin zwar von einer Beobachtung Nawalnys durch russische Geheimdienstler - eine Vergiftung wies er aber zurück. "Wenn das jemand gewollt hätte, dann hätte er das auch zu Ende geführt", sagte Putin mit Blick auf die Mordvorwürfe.

Am Montag telefonierte Nawalny nach eigener Darstellung selbst mit einem der mutmaßlichen Täter. Er veröffentlichte auf Youtube den Mitschnitt eines Gesprächs mit einem angeblichen FSB-Agenten, der darin den Anschlag einräumte. Nawalny gab sich in dem Telefonat als Assistent des Chefs des russischen Sicherheitsrats aus, um das Vertrauen des FSB-Mitarbeiters zu gewinnen. Der FSB stellte das Telefonat als Fälschung dar.

Nachdem Nawalny auf einem Inlandsflug von Sibirien nach Moskau zusammengebrochen war, landete der Pilot in Omsk, um den Passagier rasch versorgen zu lassen. Nach zwei Tagen wurde Nawalny mit einem Rettungsflug zur Behandlung nach Berlin gebracht. "In der Charité wurde eine schwere Vergiftung mit einem Cholinesterase-Hemmstoff diagnostiziert", teilte die Klinik am Mittwoch mit. Zu der von Russland bestrittenen Vergiftung veröffentlichten Ärzte der Charité in der Fachzeitschrift "The Lancet" nun einen medizinischen Bericht.