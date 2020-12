Gerüchte um ein iCar, ein iPhone auf vier Rädern, gibt es schon seit vielen Jahren. 2014 hatte Apple das „Project Titan“ ins Leben gerufen, im Jahr 2024 soll jetzt tatsächlich ein autonomes Apple-Auto vom Band rollen.

Das hat die Nachrichtenagentur Reuters in dieser Woche von zwei mit der Sache vertrauten Mitarbeitern erfahren. Die Nachricht hat der Börse und in der Autobranche hohe Wellen geschlagen.

Analysten und Beobachter sind gespannt, was das nächste „one more thing“ aus Cupertino bringen wird. Peter-Thilo Hasler, Gründer von Sphene Capital sagte im Gespräch mit wallstreet:online: „Wenn Apple etwas macht, dann machen sie das schon ganz gut. Da darf man also sicher etwas erwarten. Besonders vom Design her dürfte das Auto ein Sahnehäubchen werden.“

Die Konkurrenz im E-Autogeschäft dürfte Apple’s Einstieg anheizen. „Tesla bekommt jetzt noch mehr Wettbewerb, das ist gut. Allerdings weiß man nicht, ob der Vorsprung den sie sich erarbeitet haben, so bald wieder aufzuholen ist“, meint Hasler.

Volkswagen-Chef Herbert Diess sprach in einer ersten Stellungnahme von großem Respekt vor dem neuen Mitbewerber. In einem Post auf LinkedIn schrieb Diess: „Die unglaubliche Bewertung und damit der praktisch unbegrenzte Zugang zu Ressourcen flößen uns sehr viel Respekt ein. Eine echte Herausforderung - um Dimensionen größer als die innerhalb unserer Industrie.“ Trotzdem möchten die Wolfsburger, die mit dem I.D.3 in diesem Jahr ihre eigene Elektro-Offensive für den Massenmarkt ins Rollen gebracht hatten, den Amerikanern das Feld nicht kampflos überlassen. „Habe ja schon gesagt: Das wertvollste Unternehmen der Welt wird wieder ein Mobilitätsunternehmen sein - es kann Tesla, Apple oder Volkswagen AG heißen“, schreibt Diess.

Analyst Peter-Thilo Hasler kann sich gut vorstellen, dass Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt den Automobilmarkt auf den Kopf stellen könnte. „E-Autobauer sind aktuell sehr hoch bewertet. Gleichzeitig sieht es so aus, dass die traditionellen Hersteller weiter an Marktwert verlieren werden. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass die E-Autobauer um Tesla, Apple und Co. eines Tages einen der auf Verbrennung ausgerichteten Konkurrenten übernehmen werden.“

Tesla-Chef Elon Musk indes reagierte auf die Nachricht vom Apple-Auto mit einer Anekdote aus dem Jahr 2017. Da stand Tesla angesichts von Produktionsschwierigkeiten kurz vor der Insolvenz. In „den dunkelsten Tagen“ habe er Apple-CEO Tim Cook eine Übernahme von Tesla vorschlagen wollen. Doch dieser habe ein Treffen abgelehnt.

Im Vergleich zur Apple-Aktie entwickelten sich die Tesla-Papiere in diesem Jahr deutlich dynamischer. Wallstreet-Expertin Sophie Schimansky glaubt, dass Tesla derzeit zu hoch bewertet ist. „Die Aktie ist sehr viel volatiler als andere Aktien im S&P 500 und ist aberwitzige 731 Prozent seit Jahresbeginn gestiegen, verglichen mit einem Anstieg von 15 Prozent für den S&P 500 Index.“ Offen bleibe die Frage, inwiefern die Fundamentaldaten diese Entwicklung rechtfertigen. „Natürlich helfen die neuen Gigafactories mit dem Output, und die Nachfrage ist ja nicht das Problem. Aber die Margen von Tesla liegen eigentlich weitgehend auf dem Niveau der Branche“, so Schimansky im Gespräch mit der wallstreet:online-Zentralredaktion.

Anlegern, die jetzt schon auf ein erfolgreiches iAuto spekulieren wollten, rät Analyst Peter-Thilo Hasler noch zum Warten. „Noch ist es zu früh, die Erwartungen an das Apple-Auto in den Aktienkurs einzupreisen. Ein Engagement bei Apple sollte unabhängig von den Auto-Plänen sein.“

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion