Devisen Euro und Pfund legen zu - Hoffnung auf Brexit-Einigung Wachsende Hoffnungen auf eine Einigung bei den Handelsgesprächen zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien haben den Euro und das Pfund am Mittwoch gestützt. Der Euro stieg am Nachmittag bis auf 1,2221 Dollar. Am Morgen hatte er noch …