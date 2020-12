SLM Solutions lässt heute die Sektkorken knallen. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund acht Prozent Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund fünf Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bei 17,72 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Alle SLM Solutions-Aktionäre finden in der heutigen Entwicklung dagegen eine Bestätigung.

