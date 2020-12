Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 51,30 US-Dollar. Das waren 1,23 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,19 Dollar auf 48,21 Dollar. Vergangene Woche hatten die Ölpreise noch den höchsten Stand seit März erreicht.

Die Ölpreise profitierten im europäischen Nachmittagshandel von der gestiegenen Hoffnung auf einen Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien. Im Brexit-Streit bewegen sich die beiden offenbar auf eine Einigung zu. Man sei "in der Endphase", hieß es am aus EU-Kommissionskreisen. Aus mehreren anderen Quellen hieß es, der lange sehr schwierige Punkt der fairen Wettbewerbsbedingungen sei nun geklärt. Beim zweiten Knackpunkt Fischerei sei man sich inzwischen sehr nahe.