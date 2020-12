FRANKFURT (dpa-AFX) - Wachsende Hoffnungen auf eine Einigung bei den Handelsgesprächen zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien haben die Kurse deutscher Bundesanleihen belastet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Mittwoch um 0,45 Prozent auf 177,24 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,55 Prozent.

Im Brexit-Streit bewegen sich die EU und Großbritannien offenbar auf eine Einigung zu. Man sei "in der Endphase", erfuhr dpa am Mittwochnachmittag aus EU-Kommissionskreisen. Aus mehreren anderen Quellen hieß es, der lange sehr schwierige Punkt der fairen Wettbewerbsbedingungen sei nun geklärt. Beim zweiten Knackpunkt Fischerei sei man sich inzwischen sehr nahe, hieß es. In London war aus britischen Regierungskreisen zu hören, eine Einigung noch am Mittwoch sei "möglich, aber alles andere als sicher".