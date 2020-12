Die Weihnachtsfreude im DAX war heute klar zu spüren. Erneut deutliche Gewinne haben die Verluste vom Montag vergessen lassen. Wo stehen wir im Gesamtbild?

Der letzte Handelstag vor Weihnachten bot den Anlegern im DAX noch einmal einen Grund zum Feiern. Mit 170 Punkten Aufschlag war er ähnlich fest wie der Dienstag und brachte damit den Index zurück in die Spur. Was waren die Themen am Markt?