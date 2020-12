Anzeige

Das Motto des letzten Handelstages der Aktienmärkte könnte lauten: ziemlich viel heiße Luft: da sind zunächst die Aussagen von Trump in Sachen Stimlus-Deal, den er so oder so doch nicht mehr verhindern kann

Das Motto des letzten Handelstages der Aktienmärkte könnte lauten: ziemlich viel heiße Luft: da sind zunächst die Aussagen von Trump in Sachen Stimlus-Deal, den er so oder so doch nicht mehr verhindern kann