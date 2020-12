DGAP-News MEMBER OF PRIMEPULSE: KATEK übernimmt die Leesys Gruppe in Leipzig Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 23.12.2020, 19:36 | 61 | 0 | 0 23.12.2020, 19:36 | DGAP-News: PRIMEPULSE SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

MEMBER OF PRIMEPULSE: KATEK übernimmt die Leesys Gruppe in Leipzig Langfristige Kontinuität für Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten gesichert München, 23.12.2020 - Der zweitgrößte deutsche Elektronikdienstleister KATEK, ein Portfoliounternehmen der PRIMEPULSE SE, übernimmt die Leipziger Leesys Gruppe und setzt damit seinen Wachstumskurs weiter fort. Die Finalisierung der Transaktion ist für den Beginn des nächsten Jahres geplant und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden, einer breiten Zustimmung der Mitarbeiter zum Übergang und dem Abschluss eines Haustarifvertrages, der den Standort Leipzig dauerhaft wettbewerbsfähig hält. Leesys ist seit Jahren am Markt erfolgreich unterwegs, hat aber aufgrund des Umsatzeinbruchs zweier Großkunden im Krisenjahr 2020 die Insolvenz in Eigenverwaltung eröffnet. KATEK übernimmt im Zuge der Transaktion: - den Elektronik-Standort Leipzig mit knapp 250 Mitarbeitern sowie alle Verpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb mit den Kunden und Lieferanten, - den Standort der Leesys in Litauen - sowie die TeleAlarm-Gruppe mit Standorten in der Schweiz, den Niederlanden und Deutschland - einem Marktführer im Bereich von Hard- und Softwarelösungen, die älteren Menschen und Menschen mit körperlichen Behinderungen helfen, ein selbstbestimmtes Leben in ihrer gewohnten Umgebung zu führen. Rainer Koppitz, CEO der KATEK Gruppe: "Leesys, die künftige KATEK Leipzig GmbH, mit ihrer Tochter TeleAlarm, wird ein weiteres, selbständig geführtes Schnellboot der KATEK-Flotte werden. Wir freuen uns, dass wir den langjährigen Geschäftsführer Dr. Arnd Karden überzeugen konnten, seinen konsequenten Kurs einer wirtschaftlich nachhaltigen Aufstellung künftig als Teil der KATEK Familie fortzusetzen." Seite 2 ► Seite 1 von 3 PRIMEPULSE Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







