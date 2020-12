XPRIZE, eine gemeinnützige Organisation, die weltweite Wettbewerbe zum Crowdsourcen von Lösungen für einige der größten Herausforderungen der Welt nutzt, freut sich bekannt zu geben, dass Luminosity Lab aus den USA nach dem Slam der Präsentationen in der letzten Woche zum Gewinner des großen Preises der Next-Gen Mask Challenge der Organisation gekürt wurde. Luminosity Lab wurde von der Wettbewerbsjury ausgewählt, die aus unterschiedlichen Fachleuten und Führungskräften der Branche bestand. Die Entscheidung, Luminosity Lab vor den anderen Finalisten auszuzeichnen, fiel aufgrund des Designs der Maske dieses Teams, des gewissen stilistischen Etwas sowie früher Einschätzungen von Verfügbarkeit und Funktionalität. Das von Studierenden geleitete Siegerteam hat die FloeMask entwickelt. Filterung und Atmungsaktivität werden mit einer gegabelten Filterkammer ermöglicht. So kann die Maske im Alltag und beim Sport getragen werden; Wärme wird vom Gesicht des Trägers abgeleitet.

Luminosity Lab kommt von der Arizona State University in Tempe, Arizona und besteht aus Nikhil Dave (20), Tarun Suresh (22), Katie Sue Pascavis (19), John Patterson (22) und Jerina Winter Gabriel (20). Das fünfköpfige Team sah sich veranlasst, aktiv zu werden, nachdem es die verheerenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Bevölkerung Arizonas beobachtet hatte. Innerhalb der ersten Monate der Krise trugen die Studierenden im Luminosity Lab zur Entwicklung des PPE Response Network bei. Dieses initiierte das Crowdsourcing von 3D-Druckern in ganz Arizona zum Zweck der Herstellung und Verteilung von über 15.000 PSA-Einheiten an Kliniken, in denen Knappheit herrscht. Sie haben ferner zwei zum Patent angemeldete Technologien entworfen, mit denen Einweg-N95-Masken für eine Wiederverwendung sterilisiert werden können. Ihre Teilnahme an der XPRIZE Next-Gen Mask Challenge war motiviert durch ihren Wunsch, bessere Möglichkeiten für alle zu gestalten, die eine Maske tragen wollen, und der Bevölkerung weltweit zu helfen. Das Siegerteam wird ein Preisgeld von insgesamt 500.000 USD erhalten und den Wettbewerb mit dem Grad an Vernetzung und den Kenntnissen verlassen, die die Mitglieder brauchen, um ihren Prototyp weiterzuentwickeln und um sicherzustellen, dass er den Filtrationsanforderungen gerecht wird, falls sie ihr Design in Zukunft auf den Markt bringen wollen.