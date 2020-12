Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

fox e-mobility HV-Beschlüsse vollzogen fox e-mobility meldet Vollzug: „Die von der Hauptversammlung der Catinum AG am 7. Dezember 2020 gefassten Beschlüsse sind heute im Handelsregister eingetragen worden”, heißt es am Mittwoch vonseiten der Gesellschaft aus München in einer Mitteilung. …