Ford-Tochter will Jobs abbauen - Mitarbeiter der Getriebeentwicklung sollen sich nach anderen Jobs umsehen

Köln. (ots) - Bei der Ford-Getriebe-Tochter GFT könnten bald Jobs verlorengehen. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) sagteder Chef von GFT auf einer Betriebsversammlung: "Machen Sie sich in denkommenden Tagen Gedanken über eine Perspektive außerhalb der GFT." Nach dem Endeeines Joint Ventures mit Magna will Ford das Getriebewerk übernehmen, nicht aberdie Abteilung zur Entwicklung von Getrieben in Köln. Rund 275 Mitarbeiter sinddort beschäftigt. Ford wollte sich mit Verweis auf Verhandlungen Gespräche nichtäußern.