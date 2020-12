Ripple ist erledigt / Kommentar zu Kryptowährungen von Björn Godenrath

Frankfurt (ots) - Wie es aussieht, wenn ein Kartenhaus zusammenbricht, das

konnten Anleger am Mittwoch bei der von Ripple ausgegebenen Kryptowährung XRP

bestaunen. Um 30% knickte die Notiz auf 0,340200 Dollar ein, nachdem die SEC

ihre schon ventilierte Klage gegen das Start-up und seine führenden Manager Brad

Garlinghouse und Chris Larsen öffentlich machte. Der Vorwurf: XRP sei

aufsichtlich als Wertpapier einzustufen, und damit seien Transaktionen an

private Anleger im Volumen von 1,8 Mrd. Dollar als irregulär einzustufen.



Damit bricht die Ripple-Welt zusammen, hat sich das Unternehmen doch seit 2013

umfangreich über den Verkauf von XRP aus dem selbst geschaffenen Bestand

finanziert. Das brachte so viel ein, dass Ripple sich großzügige Programme zur

Förderung der XRP-Nutzung leisten konnte - schließlich ist es das

Unternehmensziel, dass XRP als Brückenwährung im grenzüberschreitenden

Zahlungsverkehr fungiert. Damit hätte der Coin einen echten Nutzwert.







Innovationen und meiden Ripple, da sie den mit XRP verbundenen zusätzlichen

Spread eines volatilen digitalen Assets in einer Transaktion scheuen. Bei

Moneygram kam Ripple nur zum Zug, da man dem Payment-Dienstleister XRP-Bestände

als Kompensation für ein nicht kompetitives Produkt überließ - die SEC walzt

diesen Umstand genüsslich aus, untermauert er doch das Argument, dass XRP vor

allem zu spekulativen Zwecken gehalten wird und damit eine klassische

Wertpapierfunktion besitzt.



Was die SEC-Haltung für andere Kryptowährungen bedeutet, steht aufgrund der

Einzelfallbetrachtung in den Sternen. Ether und Bitcoin wird eine dezentrale

Struktur bescheinigt, was sie schützt vor dem Wertpapier-Statut. XRP hingegen

wird eindeutig zentral verwaltet und dient der Unternehmensfinanzierung - aus

der Nummer kommen Garlinghouse und Larsen nicht mehr raus.



Dabei droht Ripple weiteres Ungemach, könnten große Handelsplätze wie Binance

und Coinbase sich doch veranlasst sehen, ein Delisting von XRP vorzunehmen, um

nicht selbst ins Visier der SEC zu geraten. Und Anleger, die XRP halten, dürfen

sich jetzt die bange Frage stellen, warum der Coin immer noch eine

Marktkapitalisierung von stolzen 15,4 Mrd. Dollar besitzt. Schließlich gibt es

kaum produktive Verwendung für den Coin. Dass Ripple jetzt zu scheitern droht,

ist bitter. Aber wer die Situation mit kühlem Kopf verfolgte, durfte schon lange

skeptisch sein: Betrugsklagen sind seit zwei Jahren anhängig.



(Börsen-Zeitung, 24.12.2020)



