In eigener Sache:

Ich wünsche allen Lesern und ihren Familien trotz der ungewöhnlichen Umstände in diesem Jahr schöne und besinnliche Weihnachtsfeiertage.

Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX kann bei 13827 einen vollständigen Aufwärtsimpuls und damit eine schwarze 1 auf der Jahrhundert-Zeitebene beendet haben. Der scharfe Rücklauf seit dem Allzeithoch ist korrektiv und kann die Startbewegung der schwarzen 2 sein.Die schwarze 2 bildet vermutlich ein Flat mit lila A=8612 (Zigzag-X-Flat-X2-Triangle mit orangener W=11669, orangener X=12279, orangener Y=8819, orangener X2=9996, orangener Z=8612) sowie vermutlich abgeschlossener lila B – sehr wahrscheinlich mit blauer W=12931, blauer X=11324 sowie blauer Y bisher 13773 (orangene A=12263, orangene B=11784, orangene C bisher 13773).Die orangene C kann mit grüner 1=12196, grüner 2=12127, grüner 3=12586, grüner 4=12369 und gedehnter grüner 5 (bisher 13773; als angedeutetes EDT mit lila A=13294, lila B=13006 sowie lila C=13773) fertig gezählt werden. Bestätigt ist der Abschluss der grünen 5 unterhalb 12369 und der Abschluss der blauen Y bei einem allfälligen Bruch der grünen 0-b-Linie (derzeit 1200x).Der Rücklauf seit 13773 scheint impulsiv (grüne 1=13045, grüne 2 bisher 13622 z.B. mit blauer w=13439, blauer x=13331, blauer y bisher 13622 – 38er Ziel 13323 abgearbeitet; hellgrüne Fibos) zu sein, was zu dem Start einer lila C passen würde. Das 61er Mindestziel der lila C ist 10550 (hellgrüner Pfad aus dem Tageschart der Wochenendanalyse); zu erwarten wäre für die lila C der schwarzen 2 zudem ein Erreichen des 38er RTs 8545 der schwarzen 1 – idealerweise auch unterhalb 7959 (keine Pflicht; blauer Pfad).Solange der DAX die Marke 13006 nicht unterschreitet kann sich die blaue Alt: Y auch weiterhin als Zigzag entwickeln (orangene Alt: A=13294, orangene Alt: B=13006, orangene Alt: C bisher 13773 mit grüner Alt: 1=13773, grüner Alt: 2 bisher 13045, eventuell laufender grüner Alt: 3 bisher 13622 - 61er Mindestziel 14223) und sowohl als laufende lila Alt: 5/schwarze Alt: 1 als auch überschiessende lila Alt: B interpretiert werden (grauer Pfad).Oberhalb 12369 kann es im Rahmen der grünen 5 ebenfalls zu einem erneuten Angriff auf das Allzeithoch kommen. Sollte der DAX bei 13773 erst die blaue Alt: A der lila Alt: B markiert haben, so kann nach einer blauen Alt: B (38er Mindestziel 11801 – graue Fibos) die blaue Alt: C zu einem korrektiven Allzeithoch durch die lila Alt: B führen (orangener Pfad).Im DJI hat mit dem erneuten Allzeithoch bei 30425 alle Voraussetzungen für einen Abschluss auf der Jahrhundert-Zeitebene des Big Pictures erfüllt. Der DJI wäre damit grundsätzlich bereit für eine grössere Korrektur.Im DAX kann mit seinem korrektiven Allzeithoch bei 13827 bereits eine Jahrhundert-Welle abgeschlossen worden sein. Mit einer weiteren Ausdehnung oberhalb 13827 muss aber weiterhin gerechnet werden. Die unvollständigen Muster des korrektiven Rücksetzers auf bisher 7959 lassen nach Abschluss der Zwischenerholung ein fehlendes Tief erwarten.