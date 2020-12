Pacific Drilling kündigt Bestätigung des vorbereiteten Reorganisationsplans an; erwartete Aufhebung des Gläubigerschutzes nach Chapter 11 bis Jahresende

In Übereinstimmung mit dem bestätigten Plan wird das Unternehmen seine Bilanz durch die Eliminierung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar an finanzierten Schuldverpflichtungen entschulden und Zugang zu zusätzlicher Liquidität haben, um in Zukunft mit etwa 100 Millionen US-Dollar an Barmitteln bei Aufhebung des Gläubigerschutzes und einer nicht in Anspruch genommenen, vorrangig gesicherten, verzögerten Ausstiegsfazilität in Höhe von 80 Millionen US-Dollar zu arbeiten.

Weitere Informationen zur Umstrukturierung und zum Verfahren nach Chapter 11, einschließlich des Plans, finden Sie (i) auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com/restructuring, (ii) auf einer Website, die von Prime Clerk unter http://cases.primeclerk.com/PacificDrilling2020 verwaltet wird, oder (iii) über unsere spezielle Informationshotline zur Umstrukturierung unter +1 877-930-4314 (gebührenfrei) oder +1 347-897-4073 (internationale Anrufe).

Berater

Greenhill & Co. fungiert als Finanzberater, Latham & Watkins LLP und Jones Walker LLP fungieren als Rechtsberater und AlixPartners fungiert als Restrukturierungsberater der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Restrukturierung. Houlihan Lokey fungiert als Finanzberater und Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP als Rechtsberater für eine Ad-hoc-Gruppe von Anteilinhabern.

Über Pacific Drilling

Mit unseren erstklassigen Bohrschiffen und einem überaus erfahrenen Team engagieren wir uns bei Pacific Drilling dafür, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, indem die sichersten, effizientesten und verlässlichsten Tiefseebohrdienstleistungen in der Branche geboten werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Weitere Informationen über Pacific Drilling, einschließlich des Chapter 11-Verfahrens und des Umstrukturierungsplans, finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.