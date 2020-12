Heidelberger Druckmaschinen stärkt die Liquidität

Heidelberger Druckmaschinen verkauft ein Areal von 130.000 Quadratmetern in Wiesloch/Walldorf an die VGP Gruppe. Dort soll ein Industrie- und Gewerbepark entstehen. Der Kaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Das gesamte Areal am Standort hat eine Größe von 840.000 Quadratmetern. Davon sollen insgesamt 270.000 Quadratmeter neu vermarktet werden.Dazu CEO Rainer Hundsdörfer: „Durch effizientere ...