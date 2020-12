Die zu Primepulse gehörende Katek SE Group übernimmt die Leesys Gruppe aus Leipzig. Die Kartellbehörden müssen der Übernahme noch zustimmen. Finanzielle Details werden nicht mitgeteilt. Leesys hat im laufenden Jahr eine Insolvenz in Eigenverwaltung eröffnet. Davor gab es einen Umsatzeinbruch bei zwei Großkunden.Von Katek übernommen werden der Standort in Leipzig mit 250 Mitarbeiten, der Standort in Litauen sowie die ...