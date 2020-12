White Ops kündigt Übernahme durch Goldman Sachs Merchant Banking, ClearSky Security und NightDragon an

White Ops („White Ops“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter von Technologien zum Schutz von Unternehmen und Internetplattformen vor digitalem Betrug und Missbrauch, gab heute seine Übernahme durch die Goldman Sachs Merchant Banking Division gemeinsam mit ClearSky Security und NightDragon (zusammen die „Sponsoren“) bekannt. Die Sponsoren übernehmen das Unternehmen von den bisherigen Investoren Paladin Capital Group, Grotech Ventures und anderen Anteilseignern. Die Übernahme folgt auf die Erstinvestition Goldman Sachs and ClearSky in das Unternehmen zu Beginn dieses Jahres. Die Übernahme ist formell abgeschlossen, die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Die Übernahme wird White Ops in seiner nächsten Wachstumsphase unterstützen und die Expansion in neue Märkte weiter beschleunigen. Der Kernfokus des Unternehmens liegt auf dem Schutz von Unternehmen vor ausgeklügelten Bot-Attacken und Betrug in den Bereichen Cybersecurity, digitale Werbung und Marketing, wobei einige der größten Unternehmen und Internetplattformen zu den Kunden zählen. In diesem Jahr, in dem immer mehr Unternehmen auf digitale Prozesse umstellten, hat White Ops im Kundenauftrag bei mehr als 10 Billionen Interaktionen pro Woche (Tendenz steigend) den menschlichen Zugriff verifiziert und damit eine unglaublich breite und tiefe Plattform zum Stoppen betrügerischer Aktivitäten im gesamten Internet bereitgestellt. Das Unternehmen steigerte die Zahl der von ihm betreuten Kunden um 40 %; die Anzahl der Mitarbeiter des Unternehmens wuchs um 25 % auf 170.

„Goldman Sachs, ClearSky und NightDragon sind die idealen Partner, um die nächste Entwicklungs- und Wachstumsphase des Unternehmens über mehrere Märkte, Anwendungsfälle und geografische Regionen hinweg zu unterstützen“, sagte Tamer Hassan, CEO und Mitgründer von White Ops. „Ihre kontinuierliche Unterstützung unserer Mission, die Ökonomie der Cyberkriminalität zu durchbrechen, ihr globales Beziehungsnetzwerk und ihre Marktexpertise bieten eine sehr starke Grundlage für die Umsetzung unserer Vision, kollektiven Schutz für das Internet zu ermöglichen.“