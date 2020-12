Wirtschaft / Altenburger Spielkartenfabrik steigert Umsatz in der Pandemie kräftig Nachrichtenagentur: news aktuell | 24.12.2020, 04:15 | 65 | 0 | 0 24.12.2020, 04:15 |

Spielkartenfabrik, konnte in der Pandemie die Absätze kräftig erhöhen. "Die

Krise wird teilweise spielend bewältigt", sagte Unternehmenschef Stefan Luther

der in Halle erscheinenden Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). "Die

Menschen waren mehr zuhause und dort wurde mehr gespielt." Dadurch seien

deutliche mehr Karten- und Brettspielen verkauft worden. Der Umsatz des

Thüringer Unternehmens aus Altenburg wird laut Luther 2020 um mehr als 20

Prozent auf 40 Millionen Euro steigen.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/4798846

OTS: Mitteldeutsche Zeitung





