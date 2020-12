MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Verhältnis Türkei und Europa:

"Das Urteil gegen den türkischen Journalisten Can Dündar ist in seiner Eindeutigkeit nicht zu überbieten. Dass eine solche Strafe, die im Grunde lebenslänglich bedeutet, ohne die Zustimmung aus dem Präsidentenpalast in Ankara gefällt wird, hält vermutlich selbst in der Türkei niemand für möglich. In Brüssel, aber auch in Berlin bleibt man in Sachen Erdogan weiterhin pragmatisch bis zur Selbstverleugnung. Außenminister Heiko Maas will die Waffenexporte nicht stoppen. Das EU-Beitrittsverfahren der Türkei läuft formal weiter, als wäre die letzten Jahre nichts geschehen. Zu abhängig hat man sich durch das EU-Türkei-Abkommen von 2016 gemacht, das der Begrenzung illegaler Migration nach Europa dient./yyzz/DP/he