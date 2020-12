MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt zu Weihnachten:

Das Virus hat geschafft, was keine Macht der Welt bislang geschafft hat: Es hat das bürgerliche Weihnachten geschrottet. Es hat das wirkmächtigste Fest im weltweiten Jahreskreis einfach über den Haufen geworfen. Im Heimeligen und Gemütlichen hat sich das Unheimliche breitgemacht, grinsend sitzt es auf den Kästen voller Freude und Frieden, die man sonst einmal im Jahr aus dem Keller holt. Die Nähe ist zur Gefahr geworden, jede Sicherheit vorläufig. (.) Gott wird ein verletzliches Kind, der Erlöser ist in jeder Hinsicht angreifbar und imperfekt. Wer das feiern will, muss die eigenen Panzerungen zerbrechen./yyzz/DP/eas