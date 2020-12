BIELEFELD (dpa-AFX) - Das "Westfalen-Blatt" schreibt zu Weihnachten:

Es wird Weihnachten. Aber was für ein Weihnachten wird das? Die Corona-Pandemie hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Die Zahlen schnüren einem die Kehle zu: jeden Tag so viele Neuinfizierte, so viele Tote. Leben im Ausnahmezustand, der Ausnahmezustand als unser Le­ben? Doch zum Grau dieses Jahres, zum monatelangen Moll kommt auch die millionenfach gelebte Nächstenliebe. Selbst wenn wir dieses Weihnachten hautnah spüren, wie zerbrechlich das Glück, wie kostbar unser Leben ist - machen wir zugleich die wertvolle Erfahrung, dass das Gemeinsame bisher immer noch stärker war als alles Trennende. Dass die Solidarität noch größer ist aller Egoismus. Zeichen der Hoffnung gibt es genug, wir müssen sie nur sehen. Und wertschätzen - statt Querdenkern und Quertreibern zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Vielleicht ist das die Botschaft, die uns dieses so andere Weihnachtsfest mitgibt. In dieser Krise können wir jeden Tag neu Mensch werden, Mensch sein, Mensch bleiben./yyzz/DP/eas