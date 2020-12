Seher wir uns nun die Anlagestrategie sowie die Charts der 4 Edelmetalle an!

Die Edelmetalle stecken weiter in der Korrektur fest. Lediglich Platin konnte sich zur Oberseite befreien, doch er kämpft gerade mit einem sehr langfristigen Widerstandsbereich. Gelingt der Durchbruch zur Oberseite? Auch der Goldpreis prallt fürs Erste an der Oberkante des Kanals ab. Sieh dir das Video an.

Mein Online-Kurs: Charttechnik erlernen

und erfolgreich fürs Trading nutzen: https://aots.info/charttechnik-erlernen/

Kostenfreier Zugang zur Anlagestrategie: https://aots.info/handelshinweise-bekommen/

Enthaltene Werte: Goldpreis, Silberpreis, Platinpreis, Palladiumpreis