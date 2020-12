Par cette action, nous espérons exprimer notre souci en tant que groupe pourvous tous.En accord avec notre philosophie d'entreprise, nous sommes certains que chaquepensée valable que nous transformons en un acte noble nous rapproche de laconscience dans laquelle nous devrions tous vivre : car faites le bien et ilvous sera fait !Pour le dire clairement dans les métaphores chrétiennes également, les parolesde Jésus-Christ sont plus que vraies, surtout en cette époque de saintetéchrétienne : "Le pardon est le message".Les faits réels sont notre message, cela s'applique également à certainesallégations innommables, à de faux témoignages et surtout à la malveillance, quisont exprimées encore et encore à l'égard de ma communauté et de mes associés !Je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas un sauveur et oui, nous sommes toushumains, mais en tant qu'être humain et en tant que membre du conseild'administration de ma communauté ainsi qu'en tant que père de famille, je disavec mon coeur et mon esprit : "Suivez votre propre esprit, suivez ce que vouscroyez vous-même, suivez la vision qui vous rend heureux et ne laissez pas celavous empêcher de faire ce que vous voulez faire !En tant que président du groupe Gold Standard de GSB, je voudrais déclarer etprofesser ici : "L'équipe de GSB a travaillé dur pendant plus de deux ans pourinnover le G999, un projet très complexe qui peut et va aider tous les gens,ainsi que les industries. C'est clairement un fait et pas seulement une promesseen l'air".Il en va de même pour la plateforme GS Partners, qui permet aux networkersmondiaux ou aux crowdfounders de gagner leur salaire quotidien en temps réelsans dépendre de QUI QUE CE SOIT. C'est pourquoi je reviens à l'émissionspéciale annoncée, au message d'ici et maintenant.Parce que pour toutes les personnes qui font partie de notre communauté, nousremettons aujourd'hui des prix spéciaux. Parce que je veux mettre les mots enaction.C'est dans cet esprit que j'ai décidé ici aujourd'hui d'offrir des prix, desprix de : 3 500 000 dollars US (3,5 millions de dollars US) sous forme de biensimmobiliers, afin que vous, notre communauté de partenaires GS et nos membresaient la possibilité "d'avoir un toit au-dessus de vos têtes", comme on dit. Untoit marqué par l'amour et la sécurité future !Ces prix seront installés dans un portefeuille public. En tant que président duconseil d'administration du groupe GSB Gold Standard, j'annoncerai doncofficiellement ces prix dans un appel d'entreprise ce samedi 26 décembre 2020,ainsi que les conditions qui les accompagnent !Avec ces prix, je voudrais d'abord vous remercier du fond du coeur et vous direcombien je suis touché par la confiance que vous m'avez témoignée.Merci surtout pour le fait qu'en si peu de temps, plus de 40 000 (quarantemille) membres supplémentaires ont rejoint notre communauté !En tant que GSB Gold Standard Group, nous laissons nos paroles et les prixannoncés se traduire par des actes.Des actes à l'aune desquels nous serons certainement mesurés, mais il estimportant de penser non seulement à aujourd'hui, mais toujours à demain. Celadétermine toutes nos actions !Moi, Josip Heit, en tant que président du conseil d'administration de GSB GoldStandard, je dois être et je serai toujours un modèle ! Notre communauté est àtous égards avant tout un foyer pour les personnes qui ont des difficultés ences temps.Alors, chers partenaires et membres de GS dans le monde entier, soyezenthousiastes pour les jours et les semaines à venir !Dans cet esprit, je vous souhaite à tous un Noël béni, paisible et surtout sain,quelles que soient votre religion et vos croyances.Mes pensées les plus sincères vous accompagnent, vous et vos familles,sincèrement Josip Heit.Site web: https://G999main.netMETA KEYS:Josip Heit, G999, GSB Gold Standard Group, GSB Gold Standard, GSB Team,public-portefeuille, GS Partners, GS Partners Platform, G999 Message, GSBContact presse:GSB Gold Standard Banking Corporation AGGroße Bleichen 3520354 HambourgRépublique fédérale d'AllemagneService de presse:Mme BergerTéléphone : +49 40 376 69 19 - 0Fax : +49 40 376 69 89 - 3Courrier: mailto:Media@G999main.netContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/138064/4798858OTS: GSB Gold Standard Banking Corporation AG