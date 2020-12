Con questa azione speriamo di esprimere la nostra attenzione come gruppo pertutti voi.In linea con la nostra filosofia aziendale, siamo certi che ogni pensiero degnoche trasformiamo in un nobile atto ci porta tutti più vicini alla coscienza incui tutti dovremmo vivere: fate il bene e vi sarà fatto!Per dirlo chiaramente anche nelle metafore cristiane, che le parole di GesùCristo sono più che vere, soprattutto in questa santa epoca cristiana: "Ilperdono è il messaggio".I fatti concreti sono il nostro messaggio, questo vale anche per alcune accuseindicibili, testimonianze false e soprattutto malizia, che vengono ripetute piùvolte nei confronti della mia Comunità e dei miei Associati!Non sono un apostolo, non sono un salvatore e sì, siamo tutti solo umani, macome essere umano e come membro del consiglio della mia comunità e come padre difamiglia, dico con il cuore e con la mente: "Segui la tua mente, segui ciò incui credi, segui la visione che ti rende felice e non lasciare che ti impediscadi fare ciò che vuoi fare!In qualità di Presidente del GSB Gold Standard Group, vorrei affermare eprofessare in questa sede: "Il team GSB ha lavorato duramente per oltre due anniper innovare il G999, un progetto altamente complesso che può e aiuterà tutte lepersone, così come le industrie. Questo è chiaramente un dato di fatto e nonsolo una promessa corposa"!Lo stesso vale per la piattaforma GS Partners, che permette ai networker globalio ai crowdfounders di guadagnare la loro paga giornaliera in tempo reale senzadipendere da nessuno. Ecco perché torno allo speciale annunciato, al messaggiodi qui e ora.Perché per tutte le persone che fanno parte della nostra comunità, noi oggidiamo dei premi speciali. Perché voglio mettere le parole in azione.Con questo in mente, ho deciso qui oggi di offrire premi, premi di: U$D3.500.000 (3,5 milioni di dollari USA) sotto forma di immobili, in modo che voi,la nostra GS Partner Community e i membri abbiano la possibilità di "avere untetto sopra le vostre teste", come dice il proverbio. Un tetto segnatodall'amore e dalla sicurezza futura!Questi premi saranno installati in un portafoglio pubblico, quindi, in qualitàdi Presidente del Consiglio di Amministrazione di GSB Gold Standard Group,annuncerò ufficialmente questi premi in un bando aziendale questo prossimosabato 26 dicembre 2020, insieme ai termini e alle condizioni che liaccompagnano!Con questi premi, vorrei ringraziarvi innanzitutto dal profondo del cuore ecommosso dalla fiducia dimostrata.Ringraziamo soprattutto per il fatto che in così poco tempo più di 40.000(quarantamila) membri sono entrati nella nostra comunità!Noi come GSB Gold Standard Group lasciamo seguire le nostre parole e i prezziannunciati anche i fatti.Atti con i quali ci si misurerà certamente, ma non è importante pensare soloall'oggi, ma sempre al domani. Questo determina tutte le nostre azioni!Io, Josip Heit, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione dellaGSB Gold Standard, devo e sarò sempre un modello! La nostra comunità è sottotutti gli aspetti soprattutto una casa per le persone che hanno difficoltà inquesti tempi.Quindi, cari Partner e Soci GS di tutto il mondo, siate entusiasti dei prossimigiorni e delle prossime settimane!Con questo in mente, auguro a tutti voi un Natale benedetto, pacifico esoprattutto sano, indipendentemente dalla vostra religione e dalle vostreconvinzioni.Il mio pensiero affettuoso è rivolto a voi e alle vostre famiglie, sinceramentea Josip Heit. Sito web: https://G999main.netMETA KEYS:Josip Heit, G999, GSB Gold Standard Group, GSB Gold Standard, GSB Team,portafoglio pubblico, GS Partners, GS Partners Platform, G999 Message, GSBContatto stampa:GSB Gold Standard Banking Corporation AGGroße Bleichen 3520354 AmburgoRepubblica Federale di GermaniaUfficio stampa:Sig.ra BergerTelefono: +49 40 376 69 19 - 0Fax: +49 40 376 69 89 - 3Posta: mailto:Media@G999main.netUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/138064/4798861OTS: GSB Gold Standard Banking Corporation AG