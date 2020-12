BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) - Eine Woche vor Ende der Brexit-Übergangsphase haben die Unterhändler der Europäischen Union und Großbritanniens am Donnerstag letzte Hand an ein umfassendes Handelsabkommen gelegt. Der Pakt soll Zölle verhindern und Reibungsverluste in den Hunderte Milliarden Euro schweren Wirtschaftsbeziehungen so gering wie möglich halten. Zudem soll er den EU-Fischern Zugang zu britischen Gewässern sichern und viele Alltagsfragen klären, etwa die Zusammenarbeit bei Polizei, Justiz oder Energieversorgung, aber auch den Studentenaustausch.

Trotz einer weitgehenden Einigung auf entscheidende Punkte bereits am Mittwoch zogen sich die letzten Verhandlungen am Ende in die Länge. Auch am Donnerstagmorgen waren letzte Details ungeklärt, wie es aus Verhandlungskreisen in Brüssel hieß. Dennoch wurde weiter ein Deal an Heiligabend erwartet. Die BBC meldete, für den Vormittag sei eine Pressekonferenz geplant. Britische Journalisten spekulierten zudem über ein letztes Telefonat von Premierminister Boris Johnson mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür noch nicht.