PEKING (dpa-AFX) - Die seit sieben Jahren laufenden Verhandlungen zwischen China und der EU über ein Investitionsabkommen sind in der Schlussphase ins Stocken geraten. Zwar hat China neue Zugeständnisse beim Marktzugang für europäische Unternehmen gemacht, doch gibt es weiter viele Differenzen, wie aus dem jüngsten Entwurf hervorgeht, der am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Peking vorlag. In der EU regt sich Widerstand. Auch will die künftige US-Regierung des gewählten Präsidenten Joe Biden keinen europäischen Alleingang.

Eigentlich strebten beide Seiten bis Jahresende zumindest eine grundsätzliche Einigung an, doch gibt es auf den letzten Metern "Sand im Getriebe". So hatten EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis und Chinas Vizepremier Liu He ursprünglich am Montag noch Streitthemen ausbügeln wollen, doch wurden die Spitzengespräche nach dpa-Informationen überraschend auf nach Weihnachten verschoben.