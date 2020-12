3 Dividendenaktien, die ihre Ausschüttungen in 5 Jahren verdoppelt haben

Drei Aktien, die ihre Ausschüttungen hingegen rasant gesteigert haben, sind Amgen (WKN: 867900), Visa (WKN: A0NC7B) und The Home Depot (WKN: 866953). Und das Ermutigende ist, dass es sich hierbei um Investitionen handelt, die ihre Auszahlungen in den kommenden Jahren weiter steigern könnten.

Die Investition in Dividendentitel kann eine großartige Möglichkeit sein, sein Einkommen über die Zeit zu steigern. Aber einige Dividendenaktien erhöhen ihre Ausschüttungen nur um 1 oder 2 % pro Jahr. Und obwohl sie sich technisch gesehen als Dividendenwachstumsaktien bezeichnen können, ist dies natürlich ein viel zu geringes Wachstum. In manchen Jahren würde dies nicht einmal die Inflation decken.

1. Amgen

Das Gesundheitsunternehmen Amgen ist eine großartige Dividendenaktie. Einerseits sind die Gewinne beständig und es verfügt über einen großen finanziellen Spielraum, um seine Ausschüttungen fortzusetzen. In jedem der letzten acht Quartalsergebnisse lag die Nettogewinnmarge von Amgen bei über 27 %.

Im Neunmonatszeitraum, der am 30. September endete, erwirtschaftete das Unternehmen 8,3 Milliarden USD an Barmitteln aus dem laufenden Geschäft. Damit konnte das Unternehmen sowohl die Investitionstätigkeit, die sich in diesem Zeitraum auf knapp über 4 Milliarden USD belief, als auch die Dividendenzahlungen in Höhe von 2,8 Milliarden USD abdecken. Amgen verfügte sogar über ausreichend Barmittel, um Schulden zu tilgen und Stammaktien zurückzukaufen. Das Unternehmen kann also seine Dividende weiter erhöhen, was es in den letzten Jahren auch in großem Umfang getan hat.

Heute zahlt das Unternehmen seinen Anlegern eine vierteljährliche Dividende von 1,60 USD, was einer Rendite von 2,8 % entspricht – weit über der typischen S&P-500-Aktie, die etwa 1,8 % zahlt. Vor fünf Jahren betrug die vierteljährliche Ausschüttung von Amgen 0,79 USD, also etwas weniger als die Hälfte dessen, was sie jetzt ist. Das Unternehmen hat seine Dividendenzahlungen in dieser Zeit mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,2 % erhöht.

Mit einem starken Cashflow und der nun abgeschlossenen Übernahme von Celgene für 13,4 Milliarden USD, die dem Unternehmen Zugang zum Schuppenflechte-Medikament Otezla verschafft, sieht die Produktpalette des Arzneimittelherstellers so stark aus wie eh und je.

Die Aktie selbst hat ein schlechtes Jahr 2020 hinter sich, ist bisher um 5 % gefallen. Sie hat sich schlechter entwickelt als der S&P 500, der um 14 % gestiegen ist. Aber für Investoren mit einer langfristigen „Kaufen und halten“-Strategie ist die Aktie wohl immer noch ein ausgezeichneter Kauf.