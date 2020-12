PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben an Heiligabend etwas zugelegt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone notierte am Donnerstagvormittag um 0,15 Prozent höher bei 3544,64 Punkten. In Paris stieg der Cac 40 um 0,13 Prozent auf 5534,98 Punkte. Der Londoner FTSE 100 kletterte um 0,11 Prozent auf 6503,87 Punkte. In London und Paris findet nur ein verkürzter Handel statt. In Frankfurt und Rom bleiben die Börsen geschlossen.

Etwas gestützt wurden die Aktien durch die sich abzeichnende Einigung zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien. Eine Woche vor Ende der Brexit-Übergangsphase haben die Unterhändler letzte Hand an ein umfassendes Handelsabkommen gelegt. Auch am Donnerstagmorgen waren letzte Details ungeklärt, wie es aus Verhandlungskreisen in Brüssel hieß. Dennoch wurde weiter ein Deal an Heiligabend erwartet.

Die deutlichsten Kursgewinne erzielte die niederländische Großbank ING . Die Aktie legte um 1,76 Prozent zu. Die stärksten Verluste verbuchte der irische Glücksspielanbieter Flutter . Die Aktie gab um 1,88 Prozent nach.

Insgesamt hielten sich die Kursausschläge aber in Grenzen. Die meisten Marktteilnehmer hatten bereits zuvor ihre Bücher für 2022 geschlossen. Nur noch wenige Investoren nutzen noch die Möglichkeit, einige Depotpositionen anzupassen. /jsl