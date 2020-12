Starcity startet Invest.starcity.com in Partnerschaft mit Republic Real Estate, um akkreditierten Investoren die Unterstützung von Immobilienentwicklungsprojekten für Wohngemeinschaften zu ermöglichen

Starcity Minna San Francisco Lobby (Rendering) (Graphic: Business Wire)

„Wir sind begeistert, invest.starcity.com einführen zu können, damit Investoren aller Art die Chance erhalten, Starcity-Entwicklungsprojekte zu unterstützen. Typischerweise bleiben große institutionelle Anlagen für Abschlüsse hinter verschlossenen Türen reserviert, und wir sind hocherfreut, diese Abschlüsse einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und zu demokratisieren“, sagte Jon Dishotsky, CEO und Mitgründer von Starcity.

Das erste Projekt wird Starcity Minna sein, ein mit allen erforderlichen Genehmigungen ausgestattetes, 16-stöckiges Hochhaus mit 270 Wohneinheiten im Bezirk South of Market (SoMa) von San Francisco. Starcity wird die Entwicklung mit einer Größenordnung von mehr als 122.845 Quadratfuß als eine möblierte Wohnungsgemeinschaft betreiben und dabei mit dem gebotenen bequemen, preisorientierten und hochgradig mit Annehmlichkeiten ausgestatteten Wohn- und Lebensstil auf Einwohner San Franciscos mit mittleren und niedrigen Einkommen abzielen.

„Trotz der Mietsenkungen des vergangenen Jahres in San Francisco bleibt die Innenstadt weitgehend außerhalb der Möglichkeiten für Berufstätige der Arbeiterklasse. Nur sehr wenige können sich eine Wohnung für 3.000 bis 4.000 USD leisten, und wir sind sehr zufrieden, Wohneinheiten bieten zu können, deren Preise im Bereich von 900–1.000 USD beginnen. Diese Niveau an Erschwinglichkeit wurde in San Francisco nur selten erreicht. Zudem haben während der Pandemie größere Investoren und Pächter wie Amazon, Blackstone, Google, KKR, Starwood und andere ihre Investitionsinitiativen in San Francisco bekannt gegeben, und Brookfield plant große Hochbauprojekte direkt neben Minna – der Zeitpunkt ist also genau richtig. Und trotz gewisser Gerüchte in den Titelzeilen stellte San Francisco ständig eine Geographie dar, die überdurchschnittliche Profite abwirft, da gleichzeitig Versorgungsbeschränkungen sowie Faktoren bestehen, welche die Nachfrage antreiben“, sagte Mo Sakrani, Chief Investment Officer und Mitgründer von Starcity.