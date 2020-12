Greiffenberger AG: Virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2020; Veränderung im Aufsichtsrat

- Hauptversammlung beschließt u.a. neues genehmigtes Kapital II

- Vorstand informiert über Erwartungen für das Gesamtjahr 2020

- Rudi Ludwig aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden; Peter Baumgartner als Nachfolger bestellt



Augsburg, 24. Dezember 2020 - Am 18. Dezember 2020 fand die ordentliche Hauptversammlung der Greiffenberger AG (die "Gesellschaft") statt, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes für alle Beteiligten angesichts der Covid-19 Pandemie rein virtuell abgehalten werden musste. Die Aktionäre nutzten rege die Möglichkeit der Fragestellung im Vorfeld und konnten die Hauptversammlung über den Internetservice der Gesellschaft vollständig in Bild und Ton verfolgen. Auf der Hauptversammlung waren 57,18 % des eingetragenen Grundkapitals der Greiffenberger AG vertreten; für weitere 2,34 % des Grundkapitals waren der Gesellschaft Briefwahlstimmen zugegangen.

Beschlussfassungen der Hauptversammlung



Die Hauptversammlung stimmte der Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals II in Höhe von bis zu EUR 2.804.009,52 zu und bewilligt damit dem Vorstand der Gesellschaft Handlungsspielraum insbesondere hinsichtlich der Finanzierung des mittelfristig erforderlichen Umzugs der J.N. Eberle & Cie. GmbH. Darüber hinaus beschloss die Hauptversammlung eine Satzungsänderung in Bezug auf das System der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und eine Anpassung der Satzung im Hinblick auf neue gesetzliche Vorgaben zum Nachweis des Anteilsbesitzes im Rahmen der Teilnahme an der Hauptversammlung. Der Beschlussvorschlag zur Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 fand nicht die erforderliche Mehrheit. Dagegen erfolgte die Entlastung der im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die Wahl der S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg, als neuer Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer durch die Hauptversammlung.