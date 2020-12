(Im 3. Absatz, 3. Satz wurde ein überflüssiges Wort entfernt.)

LONDON (dpa-AFX) - Die offizielle Bestätigung einer Einigung bei den Handelsgesprächen zwischen der Europäischen Union (EU) hat den Euro am Donnerstag kaum noch bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte in London zuletzt bei 1,2180 US-Dollar. Er kostete damit etwas weniger als am Morgen. In der Nacht hatte er noch unter der Marke von 1,22 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2193 (Mittwoch: 1,2166) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8201 (0,8220) Euro.

Nach monatelangen Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt ist der EU und Großbritannien eine Einigung gelungen. Dies wurde von beiden Seiten offiziell bestätigt. Der Euro profitierte nicht mehr von der Bestätigung, da sie sich bereits am Mittwoch abgezeichnet hatte. Allerdings müssen dem Abkommen noch das britische Parlament und das Europäische Parlament zustimmen.