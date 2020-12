Die Hanfpflanze der Sorte Cannabis Sativa bzw. Cannabis Indica weckt große Hoffnungen auf ein einzigartig breites Einsatzspektrum zur Therapierung von diversen Krankheiten.

Bisher wurden über 100 Cannabinoide in der Sorte Cannabis Sativa nachgewiesen. Die beiden bekanntesten sind Phytocannabinoide sind Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD). THC ist dabei für seine psychoaktive (berauschende) Wirkung bekannt. Neben THC und CBD wird derzeit auch aktiv weltweit an den Wirkmechanismen der Cannabinoide CBG (Cannabigerol), CBN (Cannabinol) und CBC (Cannabichromen) geforscht.

Auf der Webseite der U.S. National Library of Medicine sind aktuell unter dem Stichwort Cannabis insgesamt 546 klinische Studien aufgeführt. In den nächsten Jahren werden große medizinische Durchbrüche und die Einführung von wirksamen Medikamenten der nächsten Generation auf Basis von Cannabinoiden erwartet.