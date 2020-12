So sollten die Börsen trotz Trumps temporärer(?) Weigerung das Corona-Paket zu unterschreiben am Montag von einer grossen Sorge und Unsicherheit befreit “aufatmen”. An nur drei Handelstagen gab es positive Entwicklungen an den Märkten. Die Wiederöffnung der französisch-britischen Grenzen wurde ebenso gut aufgenommen, wie die grundsätzliche Einigung des Senats und Repräsentantenhauses in den USA. Selbst das Grollen des scheidenden US-Präsidenten stört wenig. Vielmehr die Ankündigungen des President elect für die zukünftige Klimapolitik machen auch in Deutschland vielen Unternehmen Hoffnung auf eine “Sonderkonjunktur”. Angefangen bei Nordex über Siemens Energy und RWE bis zu Linde und Elringklinger.

Letztes Wochenende

gab es einen Wochenrückblick mit News von Steinhoff, Evotec, Encavis, Mutares, DIC und vielen anderen Nebenwerten. Start der Jahresendrally! Oder… So stellte sich die Frage nach einer Jahresendrally. Und diese Woche legten die Börsen auf hohem Niveau eine Verschnaufpause ein. Und der Himmel voller Geigen für die Wasserstoffwerte. Von Rekord zu Rekord und immer mehr Meldungen, die langsam die große Zukunft des H2-Sektors erahnen lassen. “Kanadas H2-Initiative gab Zusatzschwung für Nel, Everfuel, Plug Power, Ballard Power, Linde …”

Und in unserer Reihe von Gastbeiträgen des Platow-Briefes gab es eine klare Meinung zu einem Nachhaltigkeitswert: Platow Brief sieht bei Jinko Solar die Gelegenheit zu Gewinnmitnahmen Der Platow Brief bietet seinen Lesern/Abonnenten klare Handelsempfehlungen und misst seine Qualität an Musterdepots und deren relativen Performance.

Am Montag

mit 13.398,20Punkten startete der Markt mit roten Vorzeichen zur Vorwoche. Jahresendparty abgesagt? Nein, verschnupftes Durchatmen. Die Sorgen über einen weiteren Kursverfall wollen aber nicht verfliegen am Montag. Enttäuschung über die (noch) gescheiterten Brexitgespräche am Wochenende. Und die Unsicherheit über die in Grossbritannien und Südafrika identifizierten Corona-Mutationen. Die sich noch schneller verbreiten sollen, wie der “alte” Virus. Und Unsicherheit ist Gift. Also tiefrot schloss der Markt bei 13.246,30 Punkten – schon vorbei bevor es richtig losgeht mit der Rally?