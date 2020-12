Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Nicht schon wieder das Ende – Warum alles schlimm ist und dann doch nicht Zu den rätselhaften Besonderheiten der Existenz gehört, dass wir das Leben so gut wie nie vom Ende her denken. Täten wir es, dann wäre der Fortschritt wahrscheinlich nicht so kraftvoll und kontinuierlich über alle Generationen verlaufen wie er nun …