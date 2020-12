Hoffnung auf Lösung der Krise mit Katar - GCC-Treffen im Januar

RIAD (dpa-AFX) - In der jahrelangen Krise zwischen dem Emirat Katar und seinen arabischen Golf-Nachbarn gibt es weitere Anzeichen auf Entspannung. Saudi-Arabiens König Salman bat den Generalsekretär des Golf-Kooperationsrats (GCC), die Anführer der Mitgliedsländer zur jährlichen Sitzung am 5. Januar in Riad einzuladen. Das teilte das GCC-Sekretariat am Samstag mit. Bei dem Treffen dürfte die Blockade Katars eine zentrale Rolle spielen.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Bahrain hatten im Sommer 2017 eine Blockade über Katar verhängt, der Ägypten sich anschloss. Die Staaten hatten alle Beziehungen zu dem Emirat abgebrochen. Die Golf-Länder warfen ihrem Nachbarn unter anderem die Unterstützung von Terror und zu enge Beziehungen zum Iran vor, mit dem die drei Blockadestaaten verfeindet sind. Katar wies die Vorwürfe zurück. Kuwait und die USA haben sich um Vermittlung bemüht.