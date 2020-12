Von einem, der auszog Autor: Tichys Einblick | 26.12.2020, 18:34 | 57 | 0 | 0 26.12.2020, 18:34 | In diesem Buch, 143 Seiten kurz, gibt es mehrere Stellen, an denen die Geschichte des Journalisten Birk Meinhardt in die eine oder andere Richtung kippen könnte, so wie ein Seiltänzer, der einen Fuß frei schweben lässt. Dann zählt die nächste kleine Bewegung. Den ersten dieser Momente erlebt der Leser von Meinhardts Buch „Wie ich meine Der Beitrag Von einem, der auszog erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Alexander Wendt. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer