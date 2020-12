Blackbox KW 52 – Früher war mehr Lametta

Gottseidank haben ARD und ZDF ihre Drohung, wegen der Verweigerung der Gebührenerhöhung die Programmqualität herunterzufahren, über Weihnachten nicht wahrgemacht. Beide Großsender brachten das Beste auf den Bildschirm, was Deutschland zu bieten hat: Helene Fischer und Frank-Walter Steinmeier. Während Helene all ihre Klassiker zur Aufführung brachte, nahm sich TV-Quotensieger Frank-Walter in Teil 4 seiner Kultserie „Der Spalter“

Ein Beitrag von Stephan Paetow.