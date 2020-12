Anlegerverlag So legen Sie JETZT den Grundstein für Ihre 2021er-Börsengewinne! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 27.12.2020, 10:53 | 28 | 0 | 0 27.12.2020, 10:53 | Foto: www.anlegerverlag.de Die großen Indizes werden das Börsenjahr 2020 vermutlich mit einer „schwarzen Null“ beenden, was angesichts der weltweiten Pandemie einer Sensation gleich kommt. Doch es kommt noch besser: Denn mit dem laufenden Endspurt stehen die Märkte kurz vor neuen historischen Höchstständen und damit vor mächtigen technischen Kaufsignalen. Es wird also höchste Zeit, das eigene Depot auf das kommende Börsenjahr 2021 vorzubereiten. Welche Aktien in den kommenden Monaten unbedingt ins Depot gehören, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie, die Sie zu Weihnachten kostenlos von uns erhalten. Einfach hier klicken. Gerade der Jahreswechsel ist ein günstiger Zeitpunkt, das eigene Depot auszumisten, um gut vorbereitet ins kommende Jahr zu starten. Welche Titel sind gut gelaufen, von welchen Aktien sollte man sich besser trennen? Welche Papiere, die Anleger vielleicht noch nicht so sehr auf dem Schirm haben, gehören für 2021 unbedingt ins Depot? Wir sind all diesen Fragen nachgegangen und haben die Ergebnisse in einer großen Sonderstudie zusammengefasst. Diese Studie stellen wir Ihnen jetzt zu Weihnachten ausnahmsweise kostenfrei zur Verfügung. Hier geht’s zum Download.



