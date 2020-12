Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Erste Corona-Impfung auf Malta verabreicht Am europaweiten Impftag hat in Malta die Krankenschwester eines staatlichen Krankenhauses als erste eine Corona-Impfung verabreicht bekommen. Damit startete Malta am Sonntag seine Impfkampagne im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Frau erhielt die …