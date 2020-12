Start der Corona-Impfungen auf Zypern

NIKOSIA (dpa-AFX) - Auf der Mittelmeerinsel Zypern wurden am Sonntagmorgen Dutzende Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Zuerst bekamen die Bewohner und das Personal eines Pflegeheimes in der Hafenstadt Limassol den Impfstoff verabreicht. Während des Tages sollten auch Ärzte und Krankenpfleger in drei Krankenhäusern geimpft werden, berichtete der staatliche Rundfunk (RIK). Am Montag sollte auch der Staatspräsident Nikos Anastasiades an der Reihe sein. Zypern hatte am Samstag die erste Lieferung von knapp 10 000 Impfdosen gegen das Coronavirus erhalten. Der Impfstoff stammt vom Hersteller Biontech /Pfizer./tt/DP/zb