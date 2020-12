PARIS (dpa-AFX) - Das stark von der Covid-19-Pandemie betroffene Frankreich hat seine Impfkampagne gegen das Coronavirus begonnen. Eine 78-jährige Frau habe in einer Klinik in Sevran nördlich von Paris die erste Spritze bekommen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag.

"Wir habe eine neue Waffe gegen das Virus: den Impfstoff", teilte Staatschef Emmanuel Macron via Twitter mit. Eine Impfung sei nicht verpflichtend. "Vertrauen wir unseren Forschern und Ärzten", schrieb der 43-Jährige.