BERLIN (dpa-AFX) - Spitzenverbände von Wirtschaft und Gewerkschaften fordern von der Bundesregierung, im neuen Jahr die Weichen für die Modernisierung des Landes zu stellen. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte der Deutschen Presse-Agentur, es müssten Investitionen in Milliardenhöhe getätigt werden. "Die digitale Infrastruktur in Deutschland hat in manchen Regionen den Status eines Entwicklungslandes. Das ist unerträglich." Industriepräsident Dieter Kempf sagte: "Ich befürchte, dass die Infrastruktur- und Investitionslücke in der Krise weiter aufreißt. Deutschland muss auch angesichts von Corona mehr investieren."

Unterschiedliche Positionen gibt es bei Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften aber zur Frage, welche Folgen die Krise auf den Staatshaushalt hat. Der Bund hat in den Haushalten 2020 und 2021 immense neue Schulden eingeplant. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wurde ausgesetzt.