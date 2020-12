Anlegerverlag Moderna oder BioNTech? DAS ist für 2021 die bessere Wahl! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 27.12.2020, 14:52 | 39 | 0 | 0 27.12.2020, 14:52 | Foto: www.anlegerverlag.de Seit mittlerweile ziemlich exakt zwölf Monaten hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem. Fast genauso lange forschen zahlreiche Unternehmen rund um den Globus an einem Impfstoff. In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich Moderna und das Mainzer Biotech-Start-Up BioNTech als aussichtsreichste Kandidaten hervorgetan. Beide entwickelten einen Impfstoff, der zumindest in den USA bereits seit einiger Zeit im Einsatz ist. BioNTech und Moderna gehörten zu den erfolgsreichsten Aktien des ablaufenden Jahres. Doch welche Titel werden 2021 die Gewinner-Listen anführen? Wir stellen Ihnen die aussichtsreichsten Kandidaten in einem brandaktuellen Sonderreport vor. Diese Studie können Sie jetzt zu Weihnachten ausnahmsweise kostenlos abrufen. Hier geht’s zu Download. Während bei der Geschwindigkeit der Impfstoff-Entwicklung BioNTech die Nase leicht vorne hatte, zeigt sich an der Börse ein ganz anderes Bild. Zwar können auch die Mainzer hier auf eine beeindruckende 2020er-Performance von +171 Prozent blicken, doch im Vergleich zu dem 566-Prozent-Anstieg der Moderna-Aktie mutet das eher schwächlich an. Welche der beiden Aktien zählt 2021 zu Favoriten? Lesen Sie dazu unbedingt unseren brandaktuellen Sonderreport „Favoriten 2021“, den Sie hier kostenlos abrufen können.



