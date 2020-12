Pünktlich zum Jahreswechsel haben wir die größten Favoriten für 2021 in unserem brandaktuellen Sonderreport für Sie zusammengestellt. Diese Studie können Sie jetzt zu Weihnachten ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken.

Die USA und Großbritannien waren die ersten, die für BioNTechs Impfstoff BNT162b2 die Notfallzulassung erteilt haben. Vor wenigen Tagen folgte die EU, sodass heute auch in Deutschlands Impfzentren mit Massenimpfungen begonnen wurde. Jetzt hat ein weiteres europäisches Land mit Impfen angefangen. Wie soeben vermeldet wurde, ist in Oslo erstmals ein Norweger gegen das Corona-Virus geimpft worden.

Der Siegeszug von BioNTechs Impfstoff rund um den Globus geht damit weiter. Alleine Deutschland soll noch in diesem Jahr rund eine Millionen Impfstoffdosen erhalten. Schon im zweiten Quartal 2021 könnte eine sogenannte Herdenimmunität erreicht sein. Für BioNTech beginnt damit nach monatelanger Forschungsarbeit jetzt also die Zeit, die Ernte für diese Entwicklungsarbeit einzufahren.

Neben Wirecard ist BioNTech vermutlich das Unternehmen, über das in Deutschland 2020 am meisten veröffentlicht wurde.