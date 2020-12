Bitcoin, Biontech, Bayer – die VOLATILITÄT entscheidet auch 2021…

Liebe Leser, was ist das Kernmerkmal des Börsendienstes von Feingold Research? Ganz einfach - VOLATILITÄT. Mit anderen Worten – wir sind von morgens 7 Uhr bis abends 23 Uhr dort, wo Vola ist. Wo die Post abgeht. Unser Team arbeitet nicht wie ein klassisches Börsenmagazin “9to5″, sondern wir teilen uns auf. Wir sind ein halbes Dutzend Trader, erfahrene Börsianer, ehemalige Börsenhändler und Investmentbanker und gehen dahin, wo was los ist. Die Märkte sind nicht mehr “9to5″ und deshalb bekommen unsere Abonnenten auch rund um die Uhr einen perfekten Service. Und da kann Bitcoin wie Ende 2020 voll dabei sein, das kann Biontech sein, das kann eine Canopy Growth oder Aurora sein, Moderna, Bayer oder Apple sind genauso möglich wie Tesla oder Baidu. Gold ist lange Thema gewesen, ebenso Silber oder Platin. 2021 bleibt es so: Wer dort sein will, wo die Musik spielt, der testet uns. Einen Monat, ein Quartal, ein Jahr – solange Ihr mögt. Keine Knebelverträge, keine Verpflichtung über lange Sicht. Wir überzeugen statt zu knebeln oder zu versprechen. Bis 31.12 gibt es unsere Abos noch zu den alten Konditionen. Alle Infos auf unserer Seite www.feingold-academy.com/boersendienst, wo Ihr auch unsere TRAININGSTAGE / COACHINGS als Modul erwerben könnt

Sie sehen so aus: Turbo-Dienst für aktive Anleger -sehr spekulativ

Tradingdepot und Favoritendepot – sehr viel Research, Profis für Euch, Informationen auf Profi-Level, Depots, konkrete Produkte, Aktien, ETFS

Markenwertportofolio – langfristiger Ansatz, ein Trade alle 2 Wochen in etwa

Bitcoin – NEU wieder Anfang 2021, schon jetzt für alle mit dabei….

Und übrigens- beim Bitcoin stecken wir auch in der 3. Reihe der Aktien dank Franz-Georg und unserem Bitcoin-Kanal mittendrin. Advanced Blockchain und Bitcoin Group seit unserer ersten Empfehlung im Oktober seht Ihr selbst….