Anlegerverlag BioNTech: Massen-Impfungen haben endlich begonnen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 27.12.2020, 16:52 | 36 | 0 | 0 27.12.2020, 16:52 | Foto: www.anlegerverlag.de Während in den USA und Großbritannien bereits seit einigen Wochen Risikopatienten mit dem von BioNTech und Pfizer entwickelten Impfstoff BNT162b2 geimpft werden, haben am heutigen Sonntag auch in Deutschlands Impfzentren die Massen-Impfungen begonnen. Die ersten Impfungen wurden dabei bereits gestern in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) durchgeführt. Heute haben die übrigen Bundesländer nachgezogen. BioNTech ist so etwas wie die Aktie des Jahres 2020. Doch welche Aktien eröffnen für 2021 die größten Gewinnchancen? Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen. Das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech hat in den vergangenen zwölf Monaten quasi rund um die Uhr an einem Impfstoff gegen das Corona-Virus geforscht. Mit jeder Erfolgsmeldung ist der Aktienkurs weiter in die Höhe geschossen. Auch wenn BioNTech im Dezember einen Rücksetzer von fast sechs Prozent hinnehmen muss, steht unter dem Strich für das gesamte Jahr 2020 immer noch ein Plus von über 170 Prozent in den Büchern. Doch kann BioNTech 2020 an diese Erfolgsserie anknüpfen? Oder gibt es aussichtsreichere Kandidaten? Wir haben die größten Favoriten für das Neue Jahr in einem brandaktuellen Sonderreport für Sie zusammengefasst. Jetzt zu Weihnachten können Sie diesen Report völlig kostenlos lesen. Einfach hier klicken.



