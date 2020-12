Von China aus kam das Corona-Virus in die Welt, von China geht nun die wirtschaftliche Heilung aus. So könnte man die Kommentare lesen, die sich mit den sehr positiven Wachstumsraten in China beschäftigen. Und ja, Asien

In vielen Depots waren die USA in den vergangenen Jahren übergewichtet. Zurecht, denn nach der Finanzkrise begann ein langer Aufstieg der US-Börsen. Mehr als ein Jahrzehnt hielt diese Dominanz an – und noch immer läuft sie. Eine Ablösung, eine Favoritenrotation, ist aber zum ersten Mal seit langem in den Bereich des Möglichen gerückt. Und das nicht nur, weil China seit Jahren die Lokomotive der Weltwirtschaft ist. Auch nicht, weil China jetzt nach den Pandemie-Lockdowns wieder auf voller Kraft fährt. Sondern weil die gesamte asiatische Region an einem Strang zieht. Japan war lange die Vorzeige-Wirtschaftsmacht in Asien. Japanische Unternehmen sicherten sich früh große Anteile am Weltmarkt. Übrigens immer konfrontiert mit den Vorwürfen des Plagiats, der dreisten Kopierens und des Nachahmens. Solange, bis die japanischen Unternehmen nicht mehr nur gleichwertig waren, sondern oft bessere Produkte auf den Markt brachten als die alten europäischen oder US-amerikanischen Industrien. Innovationen kamen fortan oft aus Japan. Oder aus Südkorea oder Taiwan, die sich im Kielwasser Japans auf die Weltmärkte wagten und sich ansehnliche Stücke des Kuchens sicherten. Eines stark wachsenden Kuchens.