Zu Weihnachten wurden mehr Geschenke denn je online eingekauft, aber persönlich geschenkt

Berlin (ots) - Das Schenken zu Weihnachten war für Dreiviertel der Onlineshopper

eine höchstpersönliche Angelegenheit. Obwohl viele Onlineshops einen

Geschenkeservice anbieten, bei dem die Ware direkt aus dem Shop hübsch verpackt

und mit Grüßen vom Schenkenden an die zu Beschenkenden geschickt werden kann,

nutzte diesen Service nur gut jeder fünfte Online-Kunde.



Das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr ist Corona-bedingt noch stärker als sonst

online gelaufen. Rund jeder vierte Euro wurde nach Schätzung des Bundesverband

E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) rund um Weihnachten online

umgesetzt. Schenken ist für Onlineshopper aber nach wie vor eine

höchstpersönliche Angelegenheit. Wie eine im Auftrag des bevh gemeinsam mit dem

Meinungsforschungsinstitut Civey über die Feiertage durchgeführte repräsentative

Onlinebefragung ergeben hat, nutzten nur gut 20 Prozent der Befragten die

Geschenkservices der Onlineshops.





"Onlineshopper lassen es sich nicht nehmen, ihre im Internet gekauften Geschenkenoch individuell zusammenzustellen, zu verpacken und mit selbstgeschriebenenGrüßen zu verschicken - dies haben schon die Schlangen vor den Post- undPaketannahmestellen vor Weihnachten gezeigt. So hat auch der Rekordumsatz imOnlinehandel zu diesem Weihnachtsfest ein sehr persönliches Gesicht", soChristoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh. "Wir freuen uns, dass wirzusammen mit unseren Logistik- und Zustell-Partnern dazu beitragen konnten, anWeihnachten trotz allem ein wenig Freude zu bereiten."Nicht gesondert erfasst wurde in der aktuellen Befragung, ob und in welchemUmfang dies Jahr zu Weihnachten Gutscheine für den eigenen Onlineeinkauf oderonline Gutscheine für den stationären Einkauf in Zeiten nach dem aktuellenLockdown gekauft und verschenkt wurden. Diese weitere Art des Schenkens trägtregelmäßig ebenfalls zum Gesamtvolumen des Online-Weihnachtsgeschäftes bei.Über die OnlineumfrageDas Meinungsforschungsunternehmen Civey hat im Auftrag von BundesverbandE-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. 2500 Personen zwischen dem 22. unddem 26.12.2020 befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Einwohner derBRD ab 18 Jahren. Der statistische Fehler der Gesamtergebnisse liegt bei 3,5Prozent.